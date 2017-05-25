Онана: попадание в финал Лиги Европы для «Аякса» многого стоит

Голкипер «Аякса» Андре Онана прокомментировал поражение в финале Лиги Европы сезона-2016/17 от «Манчестер Юнайтед». Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.
«Для нас это был замечательный опыт. Попадание в финал многого стоит. К сожалению, победить не удалось. Теперь нужно сконцентрироваться на следующем сезоне. Надеюсь, в следующем сезоне нам удастся повторить то, чего мы добились в этом. Давайте надеяться, что нам повезёт», — передаёт слова Онаны корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«МЮ» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы благодаря голам Погба и Мхитаряна