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Онана: попадание в финал Лиги Европы для «Аякса» многого стоит

25 мая 2017, четверг. 01:19. Футбол

Голкипер «Аякса» Андре Онана прокомментировал поражение в финале Лиги Европы сезона-2016/17 от «Манчестер Юнайтед». Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.

«Для нас это был замечательный опыт. Попадание в финал многого стоит. К сожалению, победить не удалось. Теперь нужно сконцентрироваться на следующем сезоне. Надеюсь, в следующем сезоне нам удастся повторить то, чего мы добились в этом. Давайте надеяться, что нам повезёт», — передаёт слова Онаны корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аякс Манчестер Юнайтед Андре Онана
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