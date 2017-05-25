Мхитарян: победу в Лиге Европы посвящаю семье, Манчестеру и всем армянам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, кому посвящает победу в финальном матче Лиги Европы с «Аяксом» (2:0). В этой встрече армянский футболист стал автором гола-красавца, закрепив успех команды, ещё один гол забил Поль Погба.
«Вперёд, „Юнайтед“! Чрезвычайно рад нашей сегодняшней победе. Посвящаю этот трофей семье, Манчестеру и всем армянам», — написал Мхитарян в своём «твиттере» и прикрепил фотографию с кубком.
Фотографию Мхитаряна и видеозапись его гола можно посмотреть в «Твиттере».
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