«Манчестер Сити» после победы «МЮ» в Лиге Европы: город един

«Манчестер Сити» поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге Европы сезона-2016/17. В финальном матче «МЮ» обыграл амстердамский «Аякс» со счётом 2:0.
«Город един», – гласит сообщение в официальном аккаунте «Манчестер Сити» в «Твиттере».
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Напомним, 22 мая в Манчестере на стадионе «Манчестер Арена» произошел теракт. После окончания концерта певицы Арианы Гранде в фойе стадиона прогремел взрыв. В результате взрыва погибли 22 человека и 59 серьёзно пострадали. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».