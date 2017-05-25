Моуринью: если бы могли, то обменяли бы этот кубок на жизни, которые унёс теракт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, насколько тяжело его команде было выходить на финальный матч Лиги Европы с «Аяксом» (2:0) после недавнего теракта в Манчестере, который унёс 22 жизни.
«После этой ужасной недели было сложно играть. Вчера мы не провели пресс-конференцию, потому что хотели подготовить себя к нашей работе и попытаться забыть то, что важнее её. Мир идёт дальше, он не останавливается. И мы должны делать нашу работу. Я согласен с решением УЕФА играть этот матч, но такие вопросы, которые возвращают к трагедии в Манчестере, лишают нас радости от достижения. Если бы могли, мы бы обменяли этот кубок на то, чтобы вернуть все те человеческие жизни. Может ли этот трофей сделать Манчестер счастливее? Возможно. Обычно, когда выходишь на такой матч, ты должен быть счастлив. Но сегодня мы просто делали работу. Футболисты смогли абстрагироваться от всего и сфокусироваться на матче. Мы хорошо сыграли и заслужили победу.
Для меня это самый важный трофей в карьере, потому что он последний. Конечно, Лига чемпионов значит больше, чем Лига Европы, но не для меня. Эта победа заставляет мурашки бежать по коже. Это фантастическое чувство. Для команды этот трофей значит всё: европейский трофей, возвращение в Лигу чемпионов, игра в Македонии за Суперкубок в августе. Для клуба это также последний кусочек пазла как последний трофей, которого не было», — передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.