Моуринью: для Ибрагимовича эта ночь должна была быть потрясающей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0) выразил удовлетворение, что нападающий команды Златан Ибрагимович выиграл первый в карьере еврокубок, не считая Суперкубка УЕФА. В апреле 35-летний шведский футболист получил тяжёлую травму, из-за которой может не сыграть до конца года.
«То, что случилось с Ибрагимовичем, нечестно. Иногда жизнь и футбол бывают несправедливы. Для Златана эта ночь должна была быть потрясающей. Это была бы победа в финале Лиги Европы на стадионе в родной стране против клуба, который стал для него первым, после того как Златан покинул Швецию.
Приношу извинения, что сегодня Ибрагимович не смог выступить. Но он сыграл большую роль за пределами поля вместе с Байи, Рохо, Шоу, Янгом. И Златан говорил на шведском болл-боям во втором тайме быть проще. Я так рад, что он наконец выиграл европейский трофей», — передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.