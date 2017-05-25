Моуринью: показывал палец семье, между нами были довольно холодные отношения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему после финального матча Лиги Европы с «Аяксом» (2:0) он показывал палец трибунам. По словам португальского специалиста, он адресовал этот жест своим родственникам, с которыми у него был разлад в отношениях.
«Я увидел свою семью. Между нами были довольно холодные отношения. Я сказал им кое-что перед матчем, но это останется между мной и ими», — передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Посмотреть видео жеста Моуринью, обращённого трибунам, можно на YouTube.
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