100 тысяч болельщиков поддержали «Аякс» на площади Амстердама во время финала ЛЕ

Болельщики «Аякса», которые не смогли приехать в Стокгольм на финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», собрались в центре Амстердама, чтобы посмотреть матч на большом экране. По неофициальным данным, поддержать «Аякс» в Амстердаме собралось около 100 тысяч болельщиков.
После окончания матча, в котором амстердамцы потерпели поражение со счётом 0:2, не все фанаты поспешили разойтись по домам. Многие из них остались на площади, где был организован просмотр игры, и спели в поддержку любимой команды.
Видео можно посмотреть в YouTube.
Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.