Карвахаль успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль будет полностью готов к финалу Лиги чемпионов против «Ювентуса», сообщает Marca. Если у футболиста не случится рецидива, он будет готов выйти на поле даже с первых минут.
Карвахаль получил травму в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Ранее сообщалось, что защитник выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель из-за повреждения подколенного сухожилия второй степени.
Финал Лиги чемпионов сезона-2016/17 между "«Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, начало — в 21:45 мск.
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».