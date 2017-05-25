Мата: Моуринью ненавидит проигрывать и относится к финалам с должным уважением

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата после победы в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0) отдал должное наставнику команды Жозе Моуринью.
«Да, тренер ненавидит проигрывать. Он относится к таким финалам с должным уважением. Он отлично мотивирует команду, так что мы не допускаем много ошибок. Думаю, сегодня мы показали, что можем играть хорошо и использовать наш опыт. Именно поэтому этот трофей сейчас со мной», — приводит слова Маты официальный сайт УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» принёс Англии 8-ю победу в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Впереди по этому показателю только две страны — Испания (10 титулов) и Италия (9).