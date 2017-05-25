Киву: у «Аякса» есть много поводов для гордости

Бывший футболист «Аякса» Кристиан Киву, который сейчас занимает пост технического наблюдателя УЕФА, прокомментировал поражение амстердамского клуба в финале Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед». Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.
«Аякс» должен гордиться тем, чего достиг в этом году, и своими перспективами. Проигрывать в финале всегда тяжело, но у этой команды есть много поводов для гордости», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.
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