Смоллинг: Моуринью был вне себя от радости после победы «МЮ» в Лиге Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал о реакции главного тренера команды Жозе Моуринью на победу в Лиге Европы.
«Он был вне себя от радости. Во всех разговорах внутри команды всегда предполагалось только одно — победа в Кубке. Мы не обсуждали других вариантов и с самого начала не оглядывались назад. Здорово, что нам удалось сменить газетные заголовки о Манчестере на более позитивные и показать, что мы все вместе. Я думаю, это было видно во время минуты молчания перед матчем», — приводит слова Смоллинга Goal.
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