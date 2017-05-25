Моуринью: мои команды никогда не смотрят на соперников свысока

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после финального матча Лиги Европы с «Аяксом» (2:0) ответил на вопрос журналиста о том, как его командам удаётся выигрывать все еврокубковые финалы и в каждом из них постоянно вести в счёте.
«Если я вам отвечу, то, возможно, в следующем финале к перерыву буду проигрывать 0:3 и утрачу это непритязательное отношение к решающим матчам. Могу сказать, что я с большим уважением отношусь к соперникам по финалам, изучаю их, стремлюсь добиться того, чтобы мои игроки уважали их сильные стороны. Стараюсь донести до своих игроков слабые места противника. Если брать мои финальные матчи в целом, то какие-то я выигрывал, в каких-то терпел поражения, но мои команды никогда не смотрят на соперников свысока», — передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Португалец стал третьим тренером в истории, выигрывавшим еврокубки с тремя разными клубами. До этого он побеждал с «Интером» в Лиге чемпионов и с «Порту» в ЛЧ и Кубке УЕФА. Кроме того, он первым в истории выиграл ЛЧ и ЛЕ/Кубок УЕФА более одного раза в качестве тренера.