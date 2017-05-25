Горецка опроверг информацию о договорённости с «Баварией»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка опроверг информацию о том, что достиг договорённости с «Баварией» относительно перехода в стан мюнхенцев. СМИ в последнее время неоднократно сообщали о заинтересованности немецкого гранда в услугах 22-летнего футболиста.
«Вкратце хочу прокомментировать информацию, появившуюся в прессе: существуют слухи, предположения и спекуляции. Я же могу сказать, что всё написанное обо мне не соответствует истине. Когда будет принято решение, я сам дам об этом знать», — цитирует Горецку интернет-портал Goal.
Контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом рассчитан до лета 2018 года.