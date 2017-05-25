Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Горецка опроверг информацию о договорённости с «Баварией»

25 мая 2017, четверг. 07:13. Футбол

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка опроверг информацию о том, что достиг договорённости с «Баварией» относительно перехода в стан мюнхенцев. СМИ в последнее время неоднократно сообщали о заинтересованности немецкого гранда в услугах 22-летнего футболиста.

«Вкратце хочу прокомментировать информацию, появившуюся в прессе: существуют слухи, предположения и спекуляции. Я же могу сказать, что всё написанное обо мне не соответствует истине. Когда будет принято решение, я сам дам об этом знать», — цитирует Горецку интернет-портал Goal.

Контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом рассчитан до лета 2018 года.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Шальке-04 Леон Горецка
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
08:15 Парфёнов: «Спартак» заслуженно выиграл золото, я бы не стал говорить о везении
08:00 Бундеслига опубликовала видео 10 лучших голов со штрафных в сезоне-2016/17
08:00 Нигматуллин: заслуга Артёма Реброва в чемпионстве «Спартака» очень велика
07:59 Ибрагимович: скоро уже вернусь на поле. В составе какого клуба? Посмотрим
07:43 Румменигге исключил завышенные суммы на покупку новых игроков для «Баварии»
07:39 Роналду грозит штраф в € 8 млн и тюремное заключение из-за невыплаты налогов
07:13 Горецка опроверг информацию о договорённости с «Баварией»
07:00 Моуринью: мои команды никогда не смотрят на соперников свысока
06:38 Арбелоа: нравится это многим или нет, но Моуринью умрёт «особенным»
06:34 «Интер» пытается начать переговоры с тренером «Челси» Антонио Конте
06:26 Эдмундо: В. Жуниор? «Реал» не хотел вновь проиграть «Барселоне» борьбу за звезду
05:58 Моуринью: я думал, что «МЮ» — худшая в мире команда, а я — худший в мире тренер
05:40 Полузащитник «Аталанты» Кесси пройдёт медосмотр в «Милане» на следующей неделе
05:19 Смоллинг: Моуринью был вне себя от радости после победы «МЮ» в Лиге Европы
04:50 Дармиан: выход «МЮ» в финал Лиги Европы не был чем-то само собой разумеющимся
04:30 Моуринью — самый возрастной тренер-победитель Лиги Европы
04:10 Киву: у «Аякса» есть много поводов для гордости
03:52 Мата: Моуринью ненавидит проигрывать и относится к финалам с должным уважением
03:44 Карвахаль успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов
03:13 Бекхэм попал в список кандидатов на включение в Зал футбольной славы США
02:45 Гаттузо возглавит молодёжную команду «Милана»
02:33 100 тысяч болельщиков поддержали «Аякс» на площади Амстердама во время финала ЛЕ
02:11 Моуринью: показывал палец семье, между нами были довольно холодные отношения
02:02 Моуринью: для Ибрагимовича эта ночь должна была быть потрясающей
02:01 Моуринью: если бы могли, то обменяли бы этот кубок на жизни, которые унёс теракт
01:49 Видео: футболисты «МЮ» празднуют победу в Лиге Европы
01:44 Ибрагимович опустил ногу в кубок, вручённый «МЮ» за победу в Лиге Европы
01:38 «Манчестер Сити» после победы «МЮ» в Лиге Европы: город един
01:35 Видео: как «Аякс» награждали серебряными медалями после поражения от «МЮ»
01:24 Видео: первые эмоции игроков «Аякса» после поражения от «МЮ» в финале
01:23 «Манчестер Юнайтед» принёс Англии 8-ю победу в Кубке УЕФА/Лиге Европы
01:19 Мхитарян: победу в Лиге Европы посвящаю семье, Манчестеру и всем армянам
01:19 Онана: попадание в финал Лиги Европы для «Аякса» многого стоит
01:19 «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Видеообзор матча
01:09 Моуринью: буду рад видеть Руни в «Манчестер Юнайтед» и в следующем сезоне
01:03 Эррера: победу в Лиге Европы хочу посвятить жертвам теракта в Манчестере
00:58 Тренер «Аякса»: попрошу УЕФА и ФИФА не играть финалы 24 мая
00:47 Мхитарян: все твердили мне: «Ты обязательно забьёшь в финале Лиги Европы!»
00:46 Эррера: теперь этот сезон можно назвать хорошим для «МЮ»
00:42 Моуринью: в футболе много поэтов, но поэты редко выигрывают титулы
00:37 Андер Эррера — лучший игрок финального матча Лиги Европы
00:35 Тренер «Аякса»: футбол в финале Лиги Европы с «МЮ» был скучным
00:32 Классен: результат финала предопределили два удачных для «МЮ» эпизода
00:31 Игроки «МЮ» сфотографировались с баннером в поддержку жертв теракта в Манчестере
00:26 Видео: Моуринью празднует победу в Лиге Европы на поле вместе со своим сыном
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший вратарь сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017