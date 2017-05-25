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Румменигге исключил завышенные суммы на покупку новых игроков для «Баварии»

25 мая 2017, четверг. 07:43. Футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб обязательно будет усиливаться новыми игроками перед стартом очередного сезона, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Однако при этом он подчеркнул, что немецкий гранд не собирается тратить умопомрачительные суммы на покупки новых футболистов.

«В данный момент в связи с «Баварией» упоминают многих игроков. Я не буду комментировать всё это и называть конкретные имена. Очевидно, что для нашего клуба значение имеют только высококлассные игроки. Но «Бавария» не будет участвовать в таких глупостях, которые имеют место в Англии», — сказал Румменигге, намекая на заоблачные суммы, которые тратят английские клубы на приобретение игроков.

Источник: Süddeutsche Zeitung Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карл-Хайнц Румменигге
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
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