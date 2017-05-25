Парфёнов: «Спартак» заслуженно выиграл золото, я бы не стал говорить о везении

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов рассказал, как воспринял чемпионство «Спартака», за который он выступал будучи игроком.
«Искренне порадовался за клуб и болельщиков «Спартака». Наверное, они больше всех заслужили, потому что столько лет терпели и столько всего пережили. Всегда были с командой, поддерживали «Спартак» при любом результате», — отметил Парфёнов, считая, что чемпионство красно-белых было заслуженным.
«Не стал бы говорить о везении, о стечении обстоятельств. Спартаковцы заслуженно выиграли золото, а проблемы других клубов их не должны интересовать. В моём понимании, чемпионство не может быть незаслуженным», — заявил Парфёнов, оценивая работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
«Он организовал команду и добавил ей духовитости. Это очень важно», — отметил наставник «Тосно» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Парфёновым читайте на «Чемпионате» в четверг, 25 мая.