Санья: Гризманн адаптируется к любой команде, он стал бы открытием АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья выразил мнение, что его партнёр по национальной команде, нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, способен заиграть в любой команде и любом чемпионате и стал бы звездой в АПЛ.
«Он великолепный игрок. Технически он очень одарён и может адаптироваться к любой команде. Мне кажется, он может подстроиться под любой чемпионат и любой футбол. Если он приедет в Премьер-лигу, я уверен, что он быстро адаптируется. Я думаю, он будет открытием в Премьер-лиге. Он показал, на что способен — на Евро, в Испании с „Атлетико“, и может сыграть за любую команду в Англии», — сказал Санья.