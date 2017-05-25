На костылях, но с трофеем. Как «МЮ» отмечал победу в финале Лиги Европы. Фото

24 мая на «Френдс-Арене» в Стокгольме английский «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы обыграл амстердамский «Аякс» со счётом 2:0 и завоевал почётный трофей.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с празднования «манкунианцами» победы в финале Лиге Европы, подготовленные фотокорреспондентами в Стокгольме.
Смотрите также фотографии с матча «Аякс» – «Манчестер Юнайтед», в котором победу «красным дьяволам» принесли Поль Погба и Генрих Мхитарян.
Кроме того, предлагаем вашему вниманию фотографии с проведения интеллектуальный игры среди болельщиков в преддверии финала Лиги Европы.