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Сересо: не думаю, что «МЮ» или кто-либо заплатит за Гризманна сумму отступных

25 мая 2017, четверг. 09:01. Футбол

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо очень сомневается в том, что нападающий команды Антуан Гризманн покинет её в летнее трансферное окно. Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах футболиста сборной Франции заинтересован «Манчестер Юнайтед», готовый предложить ему зарплату в размере € 14 млн в год.

«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» или кто-либо заплатит за Гризманна сумму отступных. «Манчестер Юнайтед» не контактировал с нами на этот счёт. У Гризманна контракт с нами до 2021 года, и он никогда не говорил, что хочет покинуть «Атлетико». Меня не удивляют его всегдашние слова, поскольку журналисты задают ему всегда одни и те же вопросы», — цитирует Сересо Marca.

Сумма трансферной компенсации за Гризманна составляет € 100 млн.

Гризманн: вероятность моего перехода в «Манчестер Юнайтед» — 6 из 10
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн Энрике Сересо
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25 мая 2017, четверг
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