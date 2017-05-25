Сересо: не думаю, что «МЮ» или кто-либо заплатит за Гризманна сумму отступных

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо очень сомневается в том, что нападающий команды Антуан Гризманн покинет её в летнее трансферное окно. Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах футболиста сборной Франции заинтересован «Манчестер Юнайтед», готовый предложить ему зарплату в размере € 14 млн в год.
«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» или кто-либо заплатит за Гризманна сумму отступных. «Манчестер Юнайтед» не контактировал с нами на этот счёт. У Гризманна контракт с нами до 2021 года, и он никогда не говорил, что хочет покинуть «Атлетико». Меня не удивляют его всегдашние слова, поскольку журналисты задают ему всегда одни и те же вопросы», — цитирует Сересо Marca.
Сумма трансферной компенсации за Гризманна составляет € 100 млн.