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Мхитарян: в моменте со вторым голом меня там вообще не должно было быть

25 мая 2017, четверг. 10:31. Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, как забил гол в финале Лиги Европы. Манкунианцы накануне обыграли «Аякс» (2:0), а армянский хавбек стал автором второго мяча.

«Честно говоря, меня там вообще не должно было быть. Я должен был играть на подборе. Но поскольку к тому моменту у меня уже была карточка, Эррера сказал, что будет лучше, если я сыграю перед голкипером. Я увидел мяч, поднял ногу и забил такой классный гол», — цитирует Мхитаряна пресс-служба УЕФА.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА

Классика Моуринью. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс», а прагматизм в очередной раз победил футбольную романтику.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Аякс Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
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