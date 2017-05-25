Мхитарян: в моменте со вторым голом меня там вообще не должно было быть

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, как забил гол в финале Лиги Европы. Манкунианцы накануне обыграли «Аякс» (2:0), а армянский хавбек стал автором второго мяча.
«Честно говоря, меня там вообще не должно было быть. Я должен был играть на подборе. Но поскольку к тому моменту у меня уже была карточка, Эррера сказал, что будет лучше, если я сыграю перед голкипером. Я увидел мяч, поднял ногу и забил такой классный гол», — цитирует Мхитаряна пресс-служба УЕФА.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА
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