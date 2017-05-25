На «Крестовском» постелют газон из Гатчины, работы обойдутся в 3 млн рублей

Прежний газон стадиона «Крестовский» полностью снят, а вместо него на поле уложат рулонный газон из Гатчины. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов, который побывал на арене.
«Там поле убрано, идёт уплотнение грунта. 28 мая — последний срок, когда газон будет полностью постелен, и начнётся его прошивка. С учётом того, что газон выращивался нами на 4 года в Гатчине, оплата будет минимальна. Только работа по укладке — это порядка 3 млн рублей. Главное, чтобы мы были подготовлены, а кто будет платить — разберёмся», — цитирует Кириллова Regnum.
По словам Кириллова, «Зенит» продолжит пользоваться новым газоном и после окончания Кубка конфедераций, который будет проходить в июне.