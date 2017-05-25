Г. Иванов: Скрипченко боялся первой игры с «Уфой» и встречи с Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что он не понимал тактическую схему, которую хотел привить уральской команде экс главный тренер клуба Вадим Скрипченко.
«Скрипченко начал шарахаться здесь. Он действительно очень боялся первой игры с «Уфой». Он прям говорил, чтобы на сборах никого к нам не допускали, чтобы нас смотрели, так боялся встречи с Гончаренко. Я ему говорю: «Да успокойся, у нас нормальная команда, мы обыграем её». Мы вышли и обыграли их 2:0.
Я в тренерский процесс не вмешиваюсь, хотя когда мы вышли в Перми играть с шестью защитниками, я вообще его не понял. Потом он отошёл от этой схемы, другую применил", — сказал Иванов в эфире передачи «Третий тайм».
Также Иванов высказал отношение к поступку Скрипченко, который по ходу сезона покинул «Урал» и перешёл на аналогичную должность в «Крылья Советов».
«Мы всё-таки уральские люди и мы не терпим предателей. Я считаю, что это предательство, он подвёл и бросил команду, он поехал за какими-то деньгами. Можно сделать как-то порядочно, хотя бы не врать журналистам. Он мне говорил, что нужно сделать две операции, что он весь больной, а уже через два дня он уже выходил с „Крыльями Советов“ играть против нас. Это не красит мужчину», — добавил Иванов.