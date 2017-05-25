«Боруссия» Д нацелилась на нападающего «Сампдории» Шика

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах нападающего «Сампдории» Патрика Шика, сообщает Bild.
В немецком клубе считают, что чешский футболист сможет проявить себя соответствующим образом в чемпионате Германии.
Действующий контракт Шика с генуэзским клубом в силе до лета 2020 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 15 млн.
По итогам минувшего сезона Шик в чемпионате Италии принял участие в 31 матче, став автором 11 голов и 1 результативной передачи. Сама команда набрала 48 очков и заняла в турнирной таблице 10-е место.