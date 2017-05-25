«Вильярреал» объявил о продлении контракта с главным тренером Эскрибой

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба продлил контракт с клубом. Информация об этом появилась на официальном сайте «жёлтой субмарины».
Новый контракт с 52-летним специалистом продлён на один сезон и рассчитан до лета 2018 года. Под руководством Эскрибы «Вильярреал» занял в испанской Примере 5-е место и пробился в Лигу Европы.
Испанский специалист стал первым тренером с 2001 года, которому в дебютном сезоне удалось набрать 67 очков. Прежний рекорд принадлежал Мануэлю Пеллегрини. Под руководством чилийца «Вильярреал» в сезоне-2004/05 набрал 65 баллов.
«Вильярреал» и «Реал Сосьедад» получили путёвки в Лигу Европы