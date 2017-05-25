Ещенко: рассказываю Луису Адриано про красоты Байкала

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко, являющийся уроженцем Иркутска, рассказал, что иногда угощает партнёров по команде рыбой, которую ловит в Байкале.
«В основном я сам всё съедаю. Но иногда угощаю парней. Например, бразильца Луиса Адриано, с которым мы очень сдружились. Я ему много рассказываю про красоты Байкала. Он всё понимает и, как закончит карьеру, пообещал приехать на Байкал. Говорит, сначала я к тебе в Сибирь, а затем ты ко мне в Бразилию», — цитирует Ещенко «Комсомольская правда — Иркутск».
Ещенко: да, где-то «Спартаку» везло, но ведь везение ещё заслужить надо