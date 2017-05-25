Вратарь «Ливерпуля» Маннингер летом завершит карьеру

Вратарь «Ливерпуля» Александер Маннингер принял решение завершить карьеру после того, как летом нынешнего года истечёт срок действия его контракта. 39-летний футболист выступал за английскую команду с 2016 года.
«Да, это правда, что я принял решение завершить карьеру. Я пытался прислушиваться к себе, к своему телу, а потом я сказал: „Нет, этого достаточно“. Тренеры и игроки „Ливерпуля“ — фантастические. Одни из самых больших событий в моей карьере проходили здесь», — цитирует австрийца пресс-служба красных.
Маннингер, выступавший за сборную Австрии, защищал цвета «Аустрии», «Арсенала», «Фиорентины», «Эспаньола», «Торино», «Болоньи», «Удинезе», «Ювентуса», «Аугсбурга» и других клубов.