«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче

В Хабаровске завершился первый стыковой матч, в котором «СКА-Хабаровск» принимал «Оренбург». Хозяева претендуют на повышение в классе, а гости пытаются удержаться в Премьер-Лиге. Встреча завершилась вничью (0:0).
«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2016/17 ФНЛ занял 4-е место, а «Оренбург» в российской Премьер-Лиге финишировал на 13-й позиции. Ответный стыковой матч состоится 28 мая в Оренбурге.
В другом стыковом матче, который также состоится 25 мая, «Енисей» примет тульский «Арсенал». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 15:30 мск.
Красота дня. Мисс ФНЛ-2017 Карина Сулейманова
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