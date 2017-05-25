Россия соответствует требованиям конвенции по предотвращению насилия на футболе

24 мая завершилось заседание постоянного комитета европейской конвенции по вопросам предотвращения насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей. В нём приняла участие статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова.
По итогам заседания делегация постоянного комитета заключила, что меры по обеспечению безопасности и защиты в Российской Федерации позволяют прийти к выводу, что Россия соответствует требованиям конвенции в мере, соответствующей большинству стран Европы.
Делегация также уверена, что инвестиции, связанные с проведением чемпионата мира — 2018 и Кубка конфедераций 2017 года, обеспечат успешность данного мероприятия для всех сторон.