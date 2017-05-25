Роналду и Нету вызваны в сборную Португалии для подготовки к Кубку конфедераций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вызвал нападающего «Реала» Криштиану Роналду и защитника «Зенита» Луиша Нету для подготовки к Кубку конфедераций–2017. Всего в список включены 24 игрока, а в окончательную заявку войдут 23 футболиста.
Вратари: Руй Патрисиу, Бету (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»).
Защитники: Луиш Нету («Зенит») Нелсон Семеду, Элизеу (оба — «Бенфика»), Пепе («Реал»), Бруну Алвеш («Кальяри»), Жозе Фонте («Вест Хэм Юнайтед»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Седрик Суареш («Саутгемптон»);
Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Адриен Силва, Вилльям Карвалью (оба — «Спортинг»), Жоау Моутинью, Бернарду Силва (оба — «Монако»), Андре Гомеш («Барселона»), Жоау Мариу («Интер»), Луиш Мигел Пицци («Бенфика»);
Нападающие: Желсон Мартиньш («Спортинг»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Криштиану Роналду («Реал»), Луиш Нани («Валенсия»), Андре Силва («Порту»).
Сборная Португалии в группе А сыграет с Россией, Мексикой и Новой Зеландией. Расписание матчей можно посмотреть на «Чемпионате».