«Енисей» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы

Менее часа осталось до начала очередного стыкового матча. «Енисей» в качестве претендента на выход в РФПЛ принимает тульский «Арсенал», который занял в Премьер-Лиге 14-е место.
«Енисей: Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин, Ланин, Иванов, Семакин, Камеш, Саркисов, Самодин.
Запасные: Прекович, Гультяев, Тихонов, Ватуллаев, Чернов, Козлов, Малоян.
«Арсенал» Т: В. Габулов, Александров, Сунзу, Беляев, Григалава, К. Комбаров, Бурчану, Берхамов, Максимов, Мусса Думбия, И. Шевченко.
Запасные: Левашов, Хагуш, Стеклов, Вергара, Горбатенко, Денисов, Власов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:30 мск.