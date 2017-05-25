Л. Суарес из-за повреждения выбыл на 15 дней

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес будет вынужден пропустить 15 дней из-за повреждения. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, уругвайский футболист на одной из тренировок потянул мышцу правого бедра.
Суарес в любом случае пропустил бы финальный матч Кубка Испании с «Алавесом», который состоится 27 мая, по причине дисквалификации. В текущем сезоне форвард забил 37 мячей в 51 матчах во всех турнирах.
Ранее стало известно, что из-за травмы финал Кубка Испании пропустит и полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто.
С. Роберто выбыл из-за травмы на 10 дней