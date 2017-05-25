«Локомотив» представил видео лучших мгновений минувшего сезона

Московский «Локомотив» подготовил видео лучших мгновений минувшего сезона. «Железнодорожники» под руководством Юрия Сёмина заняли 8-е место в российской Премьер-Лиге, а также выиграли Кубок России. В финале «Локомотив» обыграл «Урал» (2:0). Благодаря победе москвичи сыграют в сезоне-2017/18 в Лиге Европы.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги «Локомотив» в 30 матчах одержал 10 побед, 12 раз сыграл вничью и 8 раз проиграл.
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Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Плач по Палычу. Главное о сезоне «Локомотива»
Юрий Сёмин должен был возглавить «Локомотив» хотя бы ради того, чтобы оживить двух самых ярких игроков «железнодорожников».