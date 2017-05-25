Воспитанники академии «Зенита» поздравили клуб с 92-летием

Воспитанники академии «Зенита» поздравили питерский клуб с 92-летием. Пресс-служба сине-бело-голубых на официальной странице в «Твиттере» выложила видео, на котором юные футболисты поздравили клуб с праздником, и рассказали, почему выбрали «Зенит».
«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Питерцы один раз выигрывали чемпионат СССР и четырежды чемпионат России. Также сине-бело-голубые 4 раза завоёвывали Кубок страны, включая один во времена СССР, четырежды Суперкубок России (1 Кубок сезона СССР), Кубок Премьер-Лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».