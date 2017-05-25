Сборная России сделала командное фото на «Арене Химки»

Сборная России, которая приступила к подготовке к предстоящему летом Кубку конфедераций, сегодня сделала командное фото на «Арене Химки». Сегодня на подмосковном стадионе подопечные Станислава Черчесова проводят первое занятие в рамках подготовки к турниру.
На групповом этапе Кубка конфедераций российская команда будет встречаться со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
Если у вас не отображается фотография, вы можете посмотреть её в официальном «твиттере» сборной России.
Сборная России собралась в Москве для подготовки Кубку конфедераций. Фотообзор