«Манчестер Сити» объявил об уходе Клиши

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши продолжит карьеру в другом клубе. Пресс-служба «горожан» сообщила, что руководство не будет продлевать контракт с 31-летним футболистом, чей договор истекает 30 июня этого года.
Гаэль Клиши играл в «Манчестер Сити» с 2011 года. За шесть лет француз с «горожанами» дважды выигрывал английскую Премьер-лигу и два Кубка лиги.
«Это были особенные шесть лет для меня. Горжусь, что был частью этой команды, с которой выиграл четыре трофея и помог стать одной из лучших в английском футболе», — сказал Клиши.
На счету защитника более 200 матчей за «Манчестер Сити» и три гола.