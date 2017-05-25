Г. Иванов: на деньги за «Крестовский» можно было построить арены в каждом городе

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что ему понравился новый стадион «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Екатеринбургский клуб играл против петербургского клуба в выездной встрече РФПЛ и уступил со счётом 0:2.
«Стадион украсит нашу Северную столицу, на нём комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая — сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды.
В день, когда мы там играли, в городе пошёл снег, а когда оказались внутри стадиона, то там стало жарко. Такие стадионы с раздвижной крышей как раз у нас надо строить, где много осадков выпадает. Это — комфорт болельщиков, ведь мы в первую очередь для них играем. Вот почему в холодное время года мы просим у РФС разрешения провести домашние матчи в манеже. И я, и наши ребята не хотим там играть, хоть многие и говорят, что мы там всегда побеждаем. Сами подумайте: приедет к нам «Зенит», ЦСКА или «Спартак» — мы можем собрать полный стадион и хоть какие-то деньги заработать. Или играть в манеже, который вмещает всего три тысячи зрителей", — цитирует Иванова современный портал Екатеринбурга.