Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2020 года

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич продлил контракт с итальянским клубом ещё на один сезон. Как сообщает официальный сайт «старой синьоры», новое соглашение с 31-летним хорватским форвардом рассчитано до 2020 года.
В «Ювентус» Манджукич перешёл летом 2015 года из мадридского «Атлетико». За команду из Турина нападающий провёл 84 матча, забил 23 мяча и сделал 14 голевых передач.
Вместе с «Ювентусом» Манджукич дважды становился чемпионом Италии, два раза выигрывал Кубок Италии и один раз Суперкубок страны.
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