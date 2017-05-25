ФИФА считает, что при строительстве «Крестовского» были нарушения прав человека

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ходе строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге были выявлены случаи нарушения прав человека. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на письмо главы международной организации к четырём президентам скандинавских футбольных федераций.
На прошлой неделе главы федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили Инфантино письмо, в котором выразили озабоченность условиями работы при строительстве «Крестовского», который примет матчи Кубка конфедераций—2017 и ЧМ-2018. В частности, обеспокоенность футбольных чиновников была вызвана «рабским трудом» северокорейских рабочих.
В ответном письме к главам федераций Инфантино заявил, что мониторинговая группа ФИФА в ноябре прошлого года действительно находила убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке в Санкт-Петербурге, где нарушались их права, но инспекция в марте этого года показала, что таких случаев больше нет. По словам Инфантино, ФИФА продолжает следить за подготовкой России к ЧМ-2018.