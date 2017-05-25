«Манчестер Сити» сообщил об уходе Хесуса Наваса

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте сообщил, что полузащитник Хесус Навас покинет английский клуб летом.
В конце июня у 31-летнего испанского хавбека заканчивается контракт с «горожанами», и продлён он не будет.
Навас перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из «Севильи». В составе английской команды вингер провёл 183 матча, забил восемь голов и сделал 39 голевых передач.
Вместе с «Манчестер Сити» Навас становился чемпионом Англии (сезон-2013/14) и дважды выигрывал Кубок английской лиги (2014, 2016).
«Манчестер Сити» предложил Х. Навасу продлить контракт