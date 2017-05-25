Нойштедтер должен присоединиться к сборной России 28 мая

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда к национальной команде присоединятся вызванные на сбор в Австрии защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер и вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов.
«Нойштедтер? Два дня я общался с Адвокатом. Чисто юридически они правы, поскольку только за 14 дней до официального матча могут отпустить игрока, но мы договорились, что он этот матч проведёт. Дай бог, чтобы он сыграл и 28-го к нам присоединился.
Габулов присоединится к нам после стыковых игр. Эту ситуацию надо правильно интерпретировать", — сказал Черчесов.
РФС разрешил В. Габулову прибыть в сборную России после переходных матчей