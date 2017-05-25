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В Испании показали гроб, сделанный в виде стадиона «Реала»

25 мая 2017, четверг. 18:37. Футбол

Необычный гроб, который определённо понравится болельщикам «Реала», был представлен на выставке Funermostra 2017, где демонстрируются новейшие продукты и услуги в ритуальном бизнесе.

Как сообщает AS, публике был представлен эксклюзивный гроб, выполненный в виде стадиона «Сантьяго Бернабеу», на котором домашние матчи проводит «Реал».

Напомним, что «Реал» в нынешнем сезоне стал чемпионом Испании, а 3 июня сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в фиолетовой форме

Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: AS Сообщить об ошибке
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