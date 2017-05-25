В Испании показали гроб, сделанный в виде стадиона «Реала»

Необычный гроб, который определённо понравится болельщикам «Реала», был представлен на выставке Funermostra 2017, где демонстрируются новейшие продукты и услуги в ритуальном бизнесе.
Как сообщает AS, публике был представлен эксклюзивный гроб, выполненный в виде стадиона «Сантьяго Бернабеу», на котором домашние матчи проводит «Реал».
Напомним, что «Реал» в нынешнем сезоне стал чемпионом Испании, а 3 июня сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в фиолетовой форме
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