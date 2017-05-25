Черчесов считает сборную Германии фаворитом Кубка конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением по поводу того, что не все сборные приедут на Кубок конфедераций в сильнейших составах.
«Не знаю, кто вам сказал, что у португальцев или немцев плохие футболисты, если один-два не приедут. Думаю, у них сильные составы.
У нас тоже есть свои нюансы: один играть не может, другой играть не может. Сезоны были насыщенные, и есть травмированные. Так что это явление нормальное. Перед чемпионатом мира тоже не всегда сборные могут взять своих лучших игроков, но никто не говорит, что чемпионат мира от этого страдает", — отметил Черчесов, который также высказал мнение о фаворите Кубка конфедераций.
«На бумаге немцы — турнирная команда, постоянно доходят до полуфиналов-финалов. Поэтому пока отдаём предпочтение им», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».