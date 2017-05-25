Тихонов: не хочется, чтобы в Туле всё решило судейство

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от первого переходного матча с тульским «Арсеналом» за право выступать в российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. «Енисей» в Красноярске добился победы со счётом 2:1, забив победный мяч в конце второго тайма.
«Испугались во втором тайме. Не ждал, что гости будут использовать длинные передачи. В концовке нам повезло. Накопилась усталость от сезона. В первом тайме мы должны были забивать больше. Победе рад, как минимум три дня будет хорошее настроение.
«Арсенал» сыграл на своём уровне. Соперник удивил только навесными передачами. Больше ничем. К ответному матчу будем готовиться всей командой. Есть выбор. По счёту сегодня мы не играли. «Арсенал» прибавил в движении, заставил нас ошибаться. В Туле будет тяжело.
Артур Малоян умеет выходить ударно на замену. Особенно когда Артур свеж. Просил перед игрой ребят отстраниться, собраться с мыслями.
Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле всё решило судейство. Вы знаете, о чём я говорю", — цитирует Тихонова пресс-служба «Арсенала».