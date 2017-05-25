«Манчестер Сити» объявил об уходе Кабальеро и Санья

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро покинет клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает через месяц. Об этом сообщил официальный сайт «горожан».
Аргентинский вратарь перешёл в «Манчестер Сити» из «Малаги» в июле 2014 года. В нынешнем сезоне Кабальеро провёл 27 матчей, а в общей сложности на его счету 48 игр.
Кроме того, летом из «Манчестер Сити» уйдёт защитник Бакари Санья, который перебрался в стан «горожан» в июле 2014 года из «Арсенала».
На счету 34-летнего французского футболиста 25 матчей в прошедшем сезоне и 86 матчей за три сезона.
«Манчестер Сити» сообщил об уходе Хесуса Наваса