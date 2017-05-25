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Мутко заверил в полном соблюдении условий труда рабочих на стадионах ЧМ-2018

25 мая 2017, четверг. 20:31. Футбол

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко заявил, что строительные работы на стадионах, которым предстоит принять чемпионат мира в 2018 году, проводятся в соответствии со всеми требованиями Международной федерации футбола.

«Всем (рабочим стадиона «Санкт-Петербург». — Прим. «Чемпионата») были заплачены деньги. Всё в соответствии с требованиями ФИФА. У нас ведётся мониторинг условий труда, он постоянно публикуется, никаких вопросов не было и нет, у нас в стране жёсткое трудовое законодательство», — приводит слова Мутко ТАСС.

Вице-премьер РФ также отметил, что некоторые зарубежные СМИ специально устраивают негативную информационную кампанию вокруг чемпионата мира — 2018.

В британской The Guardian вышла статья, в которой говорится о нарушениях условий труда строителей, возводивших стадион в Санкт-Петербурге. В частности, издание ссылается на письмо глав четырёх футбольных федераций (Швеции, Дании, Норвегии и Исландии) президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором они выражают обеспокоенность условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены. При этом, как пишет издание, ссылаясь на ответ Инфантино, инспекция ФИФА в 2016 году установила факты использования на стройке стадиона рабочих из Северной Кореи, однако при проверке в марте 2017 года подобных случаев выявлено не было.

ФИФА считает, что при строительстве «Крестовского» были нарушения прав человека
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
25 мая 2017, четверг
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