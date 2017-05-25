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Вентура вызвал 22 молодых игрока в сборную Италии на матч с Сан-Марино

25 мая 2017, четверг. 21:46. Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура вызвал 22 футболиста на товарищескую игру с Сан-Марино, которая пройдёт 31 мая. В список попали в основном молодые игроки, которые ещё не выступали за сборную Италии, сообщает сайт федерации футбола страны.

27 мая Вентура объявит заявку сборной на июньские матчи с Уругваем и Лихтенштейном. В список войдут основные футболисты национальной команды.

Вратари: Симоне Скуффет («Удинезе»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»);

защитники: Кристиано Бираги («Пескара»), Давиде Калабрия («Милан»), Маттиа Кальдара, Андреа Конти (оба – «Аталанта»), Федерико Чеккерини, Джан Марко Феррари (оба — «Кротоне»), Эмерсон («Рома»), Алекс Феррари («Верона»);

полузащитники: Данило Катальди («Дженоа»), Роберто Гальярдини («Интер»), Даниэле Баселли («Дженоа»), Лоренцо Пеллегрини («Сассуоло»);

нападающие: Доменико Берарди, Маттео Политано (оба — «Сассуоло»), Федерико Чьеза («Фиорентина»), Симоне Верди («Болонья»), Диего Фальчинелли («Кротоне»), Роберто Инглесе («Кьево»), Джанлука Лападула («Милан»), Андреа Петанья («Аталанта»).

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Источник: Федерация футбола Италии Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Сан-Марино - Футбол Джампьеро Вентура
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25 мая 2017, четверг
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