Вентура вызвал 22 молодых игрока в сборную Италии на матч с Сан-Марино

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура вызвал 22 футболиста на товарищескую игру с Сан-Марино, которая пройдёт 31 мая. В список попали в основном молодые игроки, которые ещё не выступали за сборную Италии, сообщает сайт федерации футбола страны.
27 мая Вентура объявит заявку сборной на июньские матчи с Уругваем и Лихтенштейном. В список войдут основные футболисты национальной команды.
Вратари: Симоне Скуффет («Удинезе»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»);
защитники: Кристиано Бираги («Пескара»), Давиде Калабрия («Милан»), Маттиа Кальдара, Андреа Конти (оба – «Аталанта»), Федерико Чеккерини, Джан Марко Феррари (оба — «Кротоне»), Эмерсон («Рома»), Алекс Феррари («Верона»);
полузащитники: Данило Катальди («Дженоа»), Роберто Гальярдини («Интер»), Даниэле Баселли («Дженоа»), Лоренцо Пеллегрини («Сассуоло»);
нападающие: Доменико Берарди, Маттео Политано (оба — «Сассуоло»), Федерико Чьеза («Фиорентина»), Симоне Верди («Болонья»), Диего Фальчинелли («Кротоне»), Роберто Инглесе («Кьево»), Джанлука Лападула («Милан»), Андреа Петанья («Аталанта»).