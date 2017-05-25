Бышовец: игра Марио Фернандеса очень современна, он лучший защитник РФПЛ

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец выбрал лучшего защитника прошедшего сезона в РФПЛ.
«Если говорить о лучшем защитнике чемпионата, то сразу о двух «армейцах»: о Василии Березуцком и о Марио Фернандесе.
Игра Фернандеса очень современна, он много атакует. Нестрашно, что он иногда упускает соперника, для этого есть три центральных защитника и смещение одного из них ему за спину. Это не проблема. Зато Фернандес активен. Его атаки заканчиваются достаточно эффективно. Не сказал бы, что у Марио есть проблемы в обороне. Он всегда держит позицию и находится в нужном месте в нужное время. Исключение – его уход в атаку, там в бой идут центральные.
Если говорить о Василии, то и в клубе, и в сборной он выглядел достаточно эффективно. Сейчас он влияет не только на разрушение. Он опасен при стандартах, в обороне его игра определяет надёжность ЦСКА, что снимает давление с атаки.
Остановлюсь всё же на Фернандесе. У него больше перспектив, он более современный и лучший защитник в РФПЛ», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.