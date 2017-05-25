«Рома» отказалась продавать «Интеру» Найнгголана и Рюдигера за € 70 млн

«Интер» предложил за двух игроков «Ромы» — бельгийского полузащитника Раджу Найнгголана и немецкого защитника Антонио Рюдигера — € 70 млн и получил отказ от римского клуба, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Sport Mediaset.
Сообщается, что «Рома» оценивает Найнгголана и Рюдигера в € 50 млн каждого. Таким образом, нерадзурри придётся предложить € 100 млн, чтобы приобрести их.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Интера» может стать нынешний наставник «Ромы» Лучано Спаллетти.
«Интер» предложил Спаллетти трёхлетний контракт с окладом € 4 млн в год