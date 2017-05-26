Рашфорд: перед финалом ЛЕ игроки «МЮ» превратили негативные эмоции в позитивные

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о победе над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы. По словам 19-летнего англичанина, манкунианцы сумели справиться с эмоциями, вызванными терактом в Манчестере, который произошёл вечером 22 мая. Из-за взрыва после концерта Арианы Гранде погибли 22 человека и около 60 получили ранения.
«Трудно выходить на игру, когда подобное происходит. Было много эмоций, но нужно было превратить негативные эмоции в позитивные. Все в команде сумели сделать это, и мы сплотились ради одной цели», — цитирует Рашфорда пресс-служба «МЮ».
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