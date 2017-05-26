Хамес Родригес и Пепе близки к переходу из «Реала» в «Интер»

«Интер» близок к приобретению хавбека Хамеса Родригеса и защитника Пепе, которые в настоящее время выступают за «Реал», утверждает Sportitalia.
По информации источника, стороны ведут активные переговоры и нерадзурри имеют хорошие шансы совершить большую сделку. Контракт Пепе с «Реалом» истекает в конце текущего сезона, и он может достаться итальянскому клубу бесплатно. Хамес связан со «сливочными» договором, рассчитанным до лета 2020 года, но игрок готов сменить клуб из-за очень высокой конкуренции. «Реал» заплатил за колумбийца около € 75 млн в 2014 году. Интересы обоих футболистов представляет агент Жорже Мендеш.
В завершившемся розыгрыше Примеры Родригес провёл 22 матча, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами, а в активе Пепе 2 гола и 1 результативный пас в 13 играх.