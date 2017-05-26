Капелло: «МЮ» — неинтересная команда, а Гризманн не станет достаточным усилением

Бывший главный тренер «Ромы», мадридского «Реала», а также сборных Англии и России Фабио Капелло раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за непривлекательный футбол в финале Лиги Европы с «Аяксом» (2:0), а также предположил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в случае перехода в «МЮ» не станет достаточным усилением для клуба.
«Это была далеко не выдающаяся игра, в ней не было показано интересного футбола. „МЮ“ — сильны и неплохо защищаются, это здорово. Но они неинтересная команда.
Гризманн — отличный футболист. Но какая у него лучшая позиция? Он не страйкер. «МЮ» нужно нечто большее, чем он. Им необходимо усиливать и другие позиции. «Челси» очень силён, их нужно догонять. Это будет непросто", — приводит слова Капелло Goal.